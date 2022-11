Apparitions à Beauraing : les pèlerins ont répondu présent pour le 90e anniversaire

Le soir du 29 novembre 1932, cinq enfants de la localité de Beauraing auraient aperçu la Vierge dans le centre du village. Une apparition qui se serait reproduite plus de 30 fois, jusqu’au 3 janvier 1933. Depuis, un sanctuaire a été construit et un important culte religieux s’y est développé.

Pour le lancement des célébrations d’anniversaire (différentes messes et activités sont prévues jusqu’au 3 janvier), un demi-millier de pèlerins environ avaient d’ailleurs répondu présent. "C’est vrai qu’on peut venir toute l’année, mais un jour comme celui-ci, c’est une grâce d’être ici ", confie Lucia. "Je ne suis pas très pratiquant, mais toute cette ambiance et ces chansons, cela fait de l’effet ", avance un autre pèlerin. "En arrivant, nous avons été surpris par le monde, ce n’était pas facile de se garer, c’est plus calme d’habitude ".

Une effervescence qui pourrait durer jusqu’au 3 janvier, et qui fait plaisir à celles et ceux qui ont connu l’âge d’or du sanctuaire, quand des milliers de personnes pouvaient s’y rendre spontanément, en dehors des dates d’anniversaire.