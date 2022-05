L'ex-Pink Floyd a rejoint le duo Lucius sur scène à New York pour reprendre le classique "Mother".

Jess Wolfe et Holly Laessig ont déjà tourné avec Roger Waters par le passé et avaient aussi repris avec lui "Hello in There" en hommage à John Prine.

Cette fois-ci, c'est lors d'un concert de Lucius ce 4 mai que Roger Waters s'est invité en fin de spectacle pour reprendre "Mother", présent sur l'album The Wall de Pink Floyd :