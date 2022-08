Appareils connectés : pourquoi il faut vraiment mettre à jour les systèmes d'exploitation ?

D'autre part, les mises à jour d'un système d'exploitation permettent aussi et surtout de profiter de nouvelles fonctionnalités, d’un design ou d'une ergonomie généralement optimisés. Les performances s'en retrouvent augmentées et c'est évidemment ce qu'il y a de plus visible. Selon les modèles, une mise a jour peut avoir un impact tantôt positif tantôt négatif sur la batterie et donc l'autonomie des appareils.

Pour toutes ces raisons, il est fortement recommandé de mettre systématiquement à jour son ordinateur, sa tablette, son smartphone et l'ensemble de ses appareils connectés. Cela vaut pour le système d'exploitation, bien sûr, mais également pour l'ensemble des applications.