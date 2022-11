Appareil à soupe et soupe en casserole : quelle méthode consomme le moins d’énergie ?

Un point négatif pour Carlo, c’est qu’avec une machine à soupe, il ne peut pas rissoler les légumes. En effet, il faut mettre liquide et ingrédients en même temps. En revanche, point positif : la soupe frémit, elle ne bout pas, dans l’appareil. Son couvercle permet de dépenser juste l’énergie dont on a besoin. Par ailleurs, quand on ouvre son couvercle, l’appareil reprend le cycle là où il s’est arrêté. Verdict consommation de la machine à soupe : 0,2 KWH.

Dans la casserole, Carlo peut rissoler les légumes et ajoute les ingrédients un à un. Il emploie ensuite un mixeur plongeur pour mixer la soupe. Consommation totale donnée par l'appareil mesureur de consommation: 0,3 KWH !

On peut donc dire que l’économie est de 5 centimes d’euros sur une soupe avec le soup maker par rapport à la casserole. Si on calcule l'économie pour 200 soupes par an avec la machine, on arrive à 10€. Le soupmaker acheté à 100€ sera alors rentabilisé… en dix ans. Mais l’appareil est aussi très pratique à utiliser puisqu’il fait presque tout .. tout seul !