Appareil à croque-monsieur, piscine, béquille : les improbables objets trouvés de la STIB

Tu as un smartphone et tu n’as pas de code PIN ? Non mais allô, quoi !

Tous les objets reçus ne sont pas encodés dans le système : une mention telle que "clés en métal" ou "écharpe bordeaux" ne serait pas très révélatrice. Dans ce genre de cas, la personne peut se rendre directement sur place et une boîte spécifique lui est présentée. Les restitutions se font toujours sur base des déclarations de perte. Des petits malins tentent parfois leur chance en clamant avoir perdu telle ou telle marque de smartphone. "On a des gens qui essaient, mais on connaît les trucs et astuces. C’est souvent pour les GSM que ça arrive, vraiment des objets qui sont difficilement identifiables", explique Mme Haeck. Les malhonnêtes sont déboutés quand ils échouent à donner leur code PIN ou leur opérateur de téléphonie mobile. "On ne rend jamais un objet si on n’est pas sûr et certain d’avoir affaire à son propriétaire", assure la responsable. Le service de sécurité est parfois dépêché pour évaluer la situation, et appelle la police si nécessaire. "On a des réguliers qui essaient de venir chercher des choses qui ne leur appartiennent pas, mais pas des clients qui sont régulièrement tête en l’air. Heureusement pour eux, d’ailleurs", nous a répondu la team leader.