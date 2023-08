App Store : Setapp est déjà prêt à concurrencer Apple sur l’iPhone

Dès 2024, Apple devra se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA). Ce qui signifie qu’il n’y aura plus qu’un seul App Store sur l’iPhone et l’iPad, à savoir celui fermement contrôlé par la marque à la pomme.

En attendant la mise en application de la loi, certains concurrents se placent donc déjà dans les starting blocks. C’est notamment le cas de Setapp, un service mis au point par les Ukrainiens de MacPaw et déjà disponible sur Mac. Le principe de Setapp est simple : pour 9,99 euros par mois, l’abonnement vous donne accès à plus de 240 applications pour votre Mac. Et pas n’importe lesquelles.

On y retrouve aussi bien des applis conçues par MacPaw (comme l’excellent CleanMyMac X), mais également CleanShot, Bartender, MindNode, Craft ou l’application de traitement de texte très populaire, Ulysses (dont l’abonnement classique coûte déjà 5,99 dollars par mois sur Mac et iOS). Bref, si vous êtes un utilisateur Mac, vous avez déjà entendu parler de Setapp et de son offre intéressante.