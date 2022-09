App Store : les publicités seront bientôt plus nombreuses

On le savait, Apple s’apprête à ajouter plus de publicités sur iOS, au sein de différentes applications comme Plans, Livres et Podcasts. Et l’App Store ne sera pas épargné.

Si la boutique d’applications de la marque à la pomme affiche déjà quelques publicités, dans les résultats d’une recherche et dans l’onglet recherche, elles seront bientôt présentes à d’autres endroits.

Ces annonces, qui ne concerneront que des applications mises en avant par les développeurs (on ne retrouvera donc pas de publicités pour un restaurant, une marque de vêtements ou des appareils multimédias concurrents) pourront désormais s’afficher sur la page d’accueil de l’App Store, ainsi que sur les pages individuelles des applications.