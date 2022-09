App Store : le prix des applications va augmenter en Belgique

La marque à la pomme s'apprête à augmenter les tarifs des applications hébergées sur son App Store, en Europe et en Asie.

La Belgique n’est évidemment pas épargnée. Les prix augmenteront dès le 5 octobre prochain, comme l’explique l’entreprise dans un message adressé aux développeurs. Cette hausse “sera calculée sur la base du prix hors taxe”, selon Cupertino.

Concrètement, les applications coûteront entre 20 centimes et 20 euros plus cher. Voici le tableau des prix partagé par Apple :

0,99 à 1,19 euro

1,99 à 2,49 euros

2,99 à 3,49 euros

3,99 à 4,99 euros

5,99 à 6,99 euros

6,99 à 7,99 euros

8,99 à 10,99 euros

9,99 à 11,99 euros

20,99 à 24,99 euros

39,99 à 47,99 euros

99,99 à 119,99 euros

Si les applications les moins chères restent peu concernées, on notera malgré tout que les prix s’envolent pour des apps plus coûteuses. Ainsi, il faudra dépenser deux euros de plus pour une app ou un abonnement vendu jusqu’à présent 8,99 euros; 4 euros de plus pour une app à 20,99 euros et 20 euros pour un app à 99,99 euros.