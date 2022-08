Apple va augmenter le nombre d’annonces publicitaires au sein de son App Store.

Jusqu’à présent, les annonces étaient principalement affichées dans les résultats d’une recherche et dans l’onglet recherche. Mais selon plusieurs sites, notamment 9to5Mac et MacRumors, on devrait bientôt retrouver des publicités (soit des applications mises en avant) sur la page d’accueil de l’App Store, ainsi que sur les pages individuelles des applications.