App Store : Apple repense sa tarification et ajoute plus de 700 prix

La boutique d’applications de la marque à la pomme proposera prochainement une tarification plus souple. L’entreprise va ajouter plus de 700 paliers, de quoi donner plus de choix aux développeurs.

Selon Apple, “les améliorations apportées à la tarification seront disponibles dès aujourd’hui pour les apps proposant des abonnements à renouvellement automatique, et à partir du printemps 2023 pour les autres apps et achats intégrés.”

Concrètement, il y aura désormais 900 tarifs disponibles, “ce qui représente près de dix fois le nombre de prix auparavant disponible pour la plupart des apps.” Parmi les 700 nouveaux ajouts, 600 seront des tarifs “classiques”, tandis que 100 d’entre eux seront des prix plus élevés, disponibles sur demande. La firme de Cupertino autorise en effet la mise en vente d’application ou d’achats intégrés pouvant atteindre les 11,999.99 euros !