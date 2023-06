App mobile, site d’actu, manifestations… quelle est la stratégie de com’ du Vlaams Belang un an avant les élections?

Ils vont même jusqu’à faire du “fact-checking”. Ce 5 juin, on retrouve notamment l’article intitulé “Fact-check: les médias traditionnels sont-ils impartiaux?” En essence, cet article explique que la VRT et les médias accordent trop peu d’attention au Vlaams Belang.

L’auteur indique que la chaîne flamande publique a refusé de divulguer les chiffres du rapport. C’est la raison pour laquelle le parti a décidé de compiler eux-mêmes les statistiques et les a emballées dans un rapport intitulé "Rapport d'impartialité: La VRT et le Vlaams Belang: une relation tendue." Partout dans ce rapport, on retrouve la charte graphique de la VRT et l’éditeur responsable n’est pourtant personne d’autres que Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang.