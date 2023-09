App de rencontres : cinq conseils d’une sexologue pour réussir ses rendez-vous

Osez faire le premier pas

Si vous croisez dans la vie réelle quelqu’un avec qui vous discutez sur une app, osez aller vous présenter et voir si l’autre est ouvert à une rencontre dans la vie réelle. Sur l’app, n’attendez pas toujours que l’autre fasse le premier pas, entamez la conversation sans pour autant chercher l’originalité à tout prix. N’ayez crainte, votre accroche incroyable dont vous êtes si fier, l’autre a du la recevoir déjà 20 fois !

Contact visuel et triangle de la séduction

Une fois au premier date, ne sous-estimez pas la force du regard. "Commencez par un léger échange de regard à distance. Ensuite, créez ce que l’on appelle le triangle du flirt : regardez d’abord l’œil gauche, puis l’œil droit, et laissez ensuite la bouche. N’oubliez pas de sourire avant de détourner le regard. C’est ce qu’on appelle "cruising", comme si vous étiez en train de rouler sur l’autoroute de l’amour. Vous montrez votre intérêt sans dire un mot."

Parlez le langage du corps

Soyez ouvert et confiant. "De cette façon, vous dégagerez beaucoup d’attraits. Votre attitude peut vous rendre plus accessible, ce qui donnera peut-être à l’autre personne le courage de vous aborder. Faites-lui comprendre que vous n’êtes pas une plante verte, mais un interlocuteur sociable." Ne forcez cependant pas la proximité physique qui peut être prise pour une agression si elle n’est pas souhaitée.

Faites preuve d’un véritable intérêt

"Prenez soin de bien écouter l’autre personne. Posez des questions qui stimulent la conversation. Laissez libre cours à votre curiosité, mais pas au point de ressembler à un interrogatoire. Il s’agit avant tout de s’intéresser sincèrement à l’autre personne, sans avoir l’air d’un détective qui résout une enquête."

La positivité, le rire et l’humour

"La positivité et l’humour sont les ingrédients secrets pour que les étincelles continuent de crépiter. Des études montrent que les personnes qui rient souvent sont considérées comme plus attirantes. Elles paraissent plus accessibles et rendent l’atmosphère plus détendue et sociable. L’humour permet de surmonter les moments gênants, alors n’hésitez pas à partager des anecdotes drôles et à faire des petites blagues."