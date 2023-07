Apothéose pour Pinot, Ciccone jubile, Pogacar opiniâtre, Rodriguez et Kuss amochés : les faits marquants de la 20e étape

On aura encore eu droit à une étape sans temps morts ce samedi sur la 20e étape du Tour de France 2023 entre Belfort et Le Markstein. Chutes, barouds d’honneur, chasse aux pois, bagarre pour le podium du général et lutte pour la victoire d’étape : la bataille était à tous les étages. On revient sur les moments forts de cette étape.