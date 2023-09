Une barre de béton ou les châssis sont du simple vitrage. Les fenêtres ne ferment pas, laissant passer la pluie, la chaleur et le froid. Les cafards et les souris infestent les appartements ou les caves. Certains locataires émargent au CPAS, ou sont retraités. D’autres comme Ozlem Aytemiz travaillent : " On paie des taxes, un loyer, et pourtant ici rien n’est fait : il n’y a pas d’électricité dans les communs depuis 10 ans. J’ai vu passer chez moi toutes sortes de vermines dont des punaises de lit. Et se demande : " Doit-on abandonner les gens parce qu’ils sont pauvres ? "