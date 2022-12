Apollo 17 : il y a 50 ans, l’Homme quittait la Lune pour ne plus y retourner

En 1962, le président américain JF Kennedy tenait un discours célèbre : "We choose to go to the Moon… We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard." (Traduction : "Nous choisissons d’aller sur la Lune… Nous choisissons d’aller sur la Lune dans cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu’elles sont faciles, mais parce qu’elles sont difficiles.")

Avec ce discours était lancée la volonté d’être les premiers sur la Lune, la Course à l’espace (Space Race) ayant déjà commencé depuis 1957 entre l’URSS et les USA avec de nombreuses "victoires" soviétiques : premier satellite en orbite (Spoutnik en 1957), premier homme dans l’espace (Iouri Gagarine en 1961).