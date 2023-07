Apollo 10 : l’histoire d’une cassette audio qui a marqué la conquête spatiale

Le 18 mai 1969, la fusée saturne V quitte le pas de tir dans un vrombissement qui fait trembler la terre. Apollo 10 s’élance pour tester une ultime fois, autour de la lune, toutes les procédures pour permettre à l’homme d’y poser le pied. Pour l’équipage, c’est une première : ils vont pouvoir emmener à bord de la musique. Cette musique elle était enregistrée sur une cassette, une mixtape. Découvrez l’histoire de cet évènement mémorable dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

Au début des années 60, l’Union soviétique avait un coup d’avance dans la conquête spatiale. En 1957, leur premier satellite Spoutnik a réveillé le monde tandis qu’en 1961 le premier homme dans l’espace est Youri Gagarine. Pour revenir dans la course, les Américains mettent sur pied deux programmes spacieux ambitieux. Objectif : marcher sur la lune.

Quel rapport avec la musique ? Apollo 10 a reçu une autorisation quelque peu particulière. Pour la première fois, Gene Cernan, Thomas Stafford et John W. Young vont pouvoir écouter de la musique en plein vol. C’est grâce à un TC50, un dictaphone placé à bord du module de commande que l’équipage va écouter une mixtape préparée quelques jours plus tôt. Sur cette cassette, on retrouvera notamment un titre emblématique qui deviendra l’hymne d’Apollo 11 : "Fly Me to the Moon".

Alors, quand ils ont pris l’ascenseur de service, les trois astronautes avaient-ils déjà avec eux cette cassette ?

