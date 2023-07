Apolline Vranken, architecte féministe, cherche à rendre les villes moins anxiogènes pour les femmes

Créatrice de l’asbl "L’architecture qui dégenre" et des "Journées du Matrimoine", où elle propose des balades guidées instructives mais aussi drôles et joyeuses, Apolline Vranken est une architecte féministe et engagée. Rétablir la place des femmes dans l’urbanisme en tant que créatrices et utilisatrices, et intégrer le genre dans les politiques urbaines font partie de ses combats. Apolline Vranken était l’invitée de Ceci n’est pas un Selfie sur La Première.

Dès 2014, Apolline Vranken s’investit au sein du Cercle Féministe de l’ULB et se passionne pour les questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité urbaine. Son travail de fin d’études, publié par l’Université des Femmes s’intitule Des béguinages à l’architecture féministe. Il met en valeur des femmes effacées de l’Histoire : "Les béguines sont les premières architectes féministes en Europe. Le béguinage de Bruxelles porte un millénaire d’Histoire et pourtant, la pensée et le mode de vie de ces femmes sont d’une modernité étonnante. Elles sont devenues pour moi des modèles pour l’intégration des femmes créatrices au sein de la société".