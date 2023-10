Apolline a 14 ans et elle vient de Bruxelles. Elle aime les chansons assez calmes parce qu’elle n’aime pas le stress. Lors de son temps libre, Apolline dépense son énergie en jouant au hockey. La musique et le chant prennent une place très importante dans sa vie. Pour son blind, Apolline a décidé d’interpréter le titre " You Are The Reason " de Calum Scott.