Apocalypse : quand Hitler a envahi l'Est

Elles ont pu illustrer le sort tragique des ‘Malgrés-nous’, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande. André Muller est l’un d’eux et avec sa caméra amateur, il filme ses derniers instants en famille. On le voit faire le salut militaire avant d’embrasser sa mère et sa sœur. Envoyé sur le front de l’Est, il meurt de la tuberculose au camp de prisonniers d’Orsk, en Russie, au printemps 1944. En Allemagne, les archives Agentur Karl Hoeffkes possèdent une collection de films amateurs de soldats allemands qui ont filmé leur vie sur le front et la très grande violence à l’œuvre dans les territoires de l’Est. Un film en particulier, terrible, montre une extermination de Juifs arborant l’étoile jaune, pendus dans la forêt, les pantalons baissés comme une ultime humiliation.

Une série documentaire de 2 épisodes d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle à voir sur la Trois le lundi 03 juillet à 20h30 et 21h24. Et à revoir sur AUVIO durant 90 jours