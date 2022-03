Apocalypse Now : le tournage le plus maudit de toute l’histoire du cinéma

Replongez au coeur de la franchise connue pour son tournage le plus maudit de toute l’histoire du cinéma (rien que ça!). Ce dimanche 27 mars à 21h05 Tipik diffuse Apocalypse Now Final Cut (soit la troisième version du film signé Francis Ford Coppola). A quoi devez-vous vous attendre et surtout pourquoi a-t-il une telle réputation ? On vous explique tout !

Attention : certaines scènes, propos ou images du film peuvent heurter la sensibilité du public.

Sorti initialement en 1979, Apocalypse Now est un film de guerre américain réalisé par Francis Ford Coppola (Le Parrain). Il s’agit d’une adaptation libre de la nouvelle Au cœur des ténèbres (Heart of Darkness) de Joseph Conrad (1899). Succès à sa sortie, acclamé aussi bien par la critique que le public, le métrage marque également les esprits via sa bande originale (plusieurs morceaux de groupes super badass de l’époque s’y retrouvent : The End des Doors ou encore Satisfaction des Rolling Stones).

Malgré tout insatisfait du résultat final, le cinéaste sort une deuxième version en 2001 : Apocalypse Now Redux. Insatiable, près de 40 ans après le premier film Coppola remet le couvert. En 2019, il propose (pour le plus grand plaisir des fan.e.s) une troisième version de son film culte : Apocalypse Now Final Cut.

C’est cette version que Tipik vous propose de (re)découvrir en exclu ce dimanche soir !