"Apocalypse, le crépuscule d’Hitler" : vivez la chute du Führer dans ce documentaire en deux parties

Eté 1943, Hitler souhaite faire basculer le cours de la guerre il a amassé à la frontière ukrainienne une horde de blindés flambant neufs afin de saigner à blanc les forces soviétiques.

C’est alors que la plus grande bataille de chars de l’histoire débute. Une boucherie de fer et de sang qui ne laissera pas l’Allemagne passer. Une défaite qui s’accompagne de l’ouverture d’un second front en Sicile, où les Alliés ont débarqué. Ce nouveau front oblige Hitler à diviser ses forces entre l’Est et l’Ouest. Hitler ne peut alors plus compter sur le soutien de son fidèle allié Mussolini, destitué et incarcéré en Italie.

Alors que la situation s’embourbe à l’Est, que les sous-marins allemands sont mis en difficulté dans l’Atlantique, en Allemagne l’aviation alliée lance une campagne de bombardement intensif des villes, mettant à genoux une population qui continue pourtant de croire aux promesses de victoire de son Führer.