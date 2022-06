"Apocalypse, la seconde guerre mondiale" une série documentaire à voir sur La Trois

1944. En Normandie, comme à Saïpan, dans le Pacifique, les Alliés organisent simultanément les plus grands débarquements de l'Histoire. Dans les Ardennes, la dernière contre-offensive d'Hitler, qui espère toujours pouvoir renverser les alliances, échoue grâce à l'héroïsme des G.I. L'Armée rouge, de son côté, avance et arrive à Berlin. Plus rien ne peut sauver l'Allemagne, même pas ses armes secrètes, les V1 et les V2. Hitler se suicide. Dans le Pacifique, les Kamikazes fondent sur la flotte américaine, et l'armée nippone, plus fanatisée que jamais, se bat jusqu'au dernier homme. Pour mettre à genoux l'Empire du Soleil levant et éviter un débarquement au Japon même, qui serait des plus sanglants, les Américains déclenchent le feu atomique. C'est l'enfer.