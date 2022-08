"Apocalypse la guerre des mondes" : une série documentaire à voir sur La Trois et Auvio

Plongez au cœur de la guerre froide avec cette série documentaire réalisée par Isabelle Clark.

Apres avoir vécu pendant 5 ans les atrocités de la seconde guerre mondiale, les pays alliés n’arrêtent pas de fêter la fin de cette longue période atroce. Mais la fête est de courte durée puisque 2 ans plus tard commencera la guerre froide. Un affrontement plus long et plus insidieux se prépare entre ceux qui doivent reconstruire le monde de demain.

Les Américains et les Britanniques surveillent du coin de l’œil la montée en puissance du chef du gouvernement soviétique Staline, qui ne cache plus ses velléités expansionnistes. L’idéologie communiste ne cesse de s’étendre, notamment en Indochine où se prépare l’un des plus longs conflits du XXe siècle. Et dans une ancienne colonie française, le futur président Ho Chi Minh va jouer un rôle majeur dans l’indépendance de son pays, le Vietnam.

Il constitue alors une armée clandestine qui sera " opérationnelle " à partir de 1946. Celle-ci va combattre les troupes françaises, présentes pour reconquérir le territoire.

En plus de ce conflit de prime à bord isolé se cachent d’autres enjeux, au travers desquels le monde occidental et le bloc communiste s’affronteront bientôt à visage découvert. Quant aux Américains, ils ont confectionné une nouvelle arme qui risque bien de faire trembler ses adversaires : la bombe nucléaire. C’est la Guerre Froide, la Guerre des Mondes, qui fait peser sur l’humanité la menace d’une nouvelle apocalypse.

"Apocalypse la guerre des mondes 1945-1991 - La chute 1963-1991" une série documentaire à voir lundi 1er août à 20h30 sur La Trois. Et à revoir en replays sur Auvio