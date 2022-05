Apex Legends débarque sur mobile le 17 mai

Le jeu free-to-play d’Electronic Arts passera par la case mobile dès la semaine prochaine.

Prévu sur iOS et Android, Apex Legends Mobile sera un jeu à part, et ne proposera pas de cross-play. Ne vous attendez donc pas à affronter vos amis jouant sur la version console et PC. Qu’à cela ne tienne, EA semble avoir soigné l’expérience mobile, et explique que “le jeu a été conçu pour les joueurs mobiles compétitifs et comprend une multitude de fonctionnalités et d’innovations spécifiques au jeu sur mobile.”

Quant au contenu, l’éditeur annonce avoir enrichi le monde d’Apex Legends avec des Légendes, cartes, gameplay, modes, progression et événements en direct exclusifs à la version mobile. Le passe de combat disponible à la vente sera également exclusif à cette version. Les joueurs souhaitant jouer à la fois sur consoles et sur mobile devront donc passer deux fois à la caisse.

À noter que le titre a été développé par Lightspeed & Quantum Studios, propriété du géant Tencent. Le studio était déjà à l’œuvre sur la version mobile de PUBG, autre titre free-to-play extrêmement populaire.