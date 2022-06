Apéro au Barbecue : Brochettes de scampis aux herbes et à l’ail, aïoli pimenté au Sambal

Aujourd’hui dans Le 8/9 Continue, Cyril et son équipe reçoivent Dim’s. Ce pro du barbecue vous présente chaque lundi une recette spéciale barbecue. Avec ses brochettes de scampis aux herbes et à l’ail, aïoli pimenté au Sambal, c’est une entrée facile et légèrement pimentée qui saura surprendre vos invités.