Apaiser et soigner par la culture, une pratique qui arrive chez nous

Aller au musée pour se soigner. L’idée a fait son bout de chemin et les bienfaits d’une telle pratique s’observent dans plusieurs études. Katherine Cotter et James Pawelski, deux chercheurs de l’université de Pennsylvanie, ont examiné plus d’une centaine de publications scientifiques traitant du sujet et ils ont constaté que le contact avec des œuvres d’art réduit considérablement l’anxiété et le stress.