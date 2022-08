Août en éclats : festival familial et éclectique à Soignies

Depuis 2005, chaque dernier samedi du mois d’août un festival gratuit se tient dans le centre historique de la ville de Soignies : Août en éclats. Une vingtaine de spectacles (concerts, théâtre, cirque…) viennent distraire petits et grands dans une ambiance chaleureuse et familiale. Cette édition promet d’être particulièrement joyeuse pour fêter la reprise du festival, annulé pendant deux ans. De 11h à minuit le spectacle est partout dans la ville de Soignies !

C’est sur la place Verte et la place Van Zeeland que les estrades accueillant les artistes prendront place. A l’affiche, des styles pour tous les goûts : Cali, le chanteur français aux tonalités rock, Babylon Circus aux inspirations ska et rock alternatif, le chanteur amuseur Sanseverino et ses compositions de jazz manouche, le hip-hop avec R.Can à la croisée du rap et de la chanson française, le rap drôle de James Deano, les envolées pop rock des Stanfords et d’Aucklane, le duo étonnant Coline et Toitoine aux inspirations indie folk, les sonorités électros de Konoba, le rap mélodique et inspiré de Pico, la fanfare punk Kermesz à l’Est et les ambiances irlandaises des Clover Stompers.

Côté cirque, c’est en contrebas de l’Espace culturel Victor Jara, que les performances se déroulent. À l’affiche la Cie des Bonimenteurs, la Cie des 4 Saisons, la Cie du Long Raccourci, la Cie Lady Cocktail, la Cie Doble Mandoble, Part-à-Fou, le Théâtre du Plantin et les Dudes promettent d’en mettre plein les yeux à son public avec des torches enflammées et toutes sortes d’acrobaties et de vols planés. Le patio, à côté de l’Espace Jara est quant à lui consacré à des représentations à destination des plus jeunes.

En plus des spectacles nombreux et variés s’ajoute un village créatif pour découvrir l’artiste qui vit en vous, ou éveiller le créateur chez vos enfants. Un marché du monde propose à la vente de produits provenant des quatre coins du monde : bijoux faits main, artisanat, tissus ethniques, déco, objets en bois, vêtements, maroquinerie et accessoires, mais également un marché des saveurs avec de quoi se régaler toute la journée !