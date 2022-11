Anzin-Saint-Aubin : un superbe jardin aménagé au fils des décennies sur un terrain en pente

A Anzin-Saint-Aubin, près de Arras dans le nord de France, Danièle et Yves ont aménagé un superbe jardin au départ d’une parcelle peu propice : en pente, étroite et se terminant en pointe avec un sol ingrat. Au fils des décennies et avec beaucoup de patience, ils ont créé une promenade qui réunit beaucoup d’aspects du jardinage : une rocaille, des parterres de vivaces, une belle pièce d’eau et une large collection d’arbustes.