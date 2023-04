Anya Taylor-Joy a appris l’anglais en regardant ces films

Anya Taylor-Joy est née en Floride, a grandi en Argentine, et a ensuite déménagé au Royaume-Uni à l’âge de six ans. Elle a eu du mal à se faire à sa nouvelle vie en Angleterre et s’obstinait à ne parler qu’en espagnol, langue parlée à la maison et à l’école.

Sa mère, Jennifer Marina Joy, est née en Zambie de parents espagnols et anglais, et son père, Dennis Alan Taylor, est née à Buenos Aires, de parents argentins et écossais.

À Buzzfeed UK, l’actrice a expliqué : "À l’école où je suis allée lorsque j’ai déménagé pour la première fois à Londres, ils montraient des films tous les vendredis. À ce moment-là, je ne parlais pas vraiment beaucoup anglais et c’est avec des films comme 'School of rock', 'Harry Potter' et 'Jumanji' que j’ai appris l’anglais !"