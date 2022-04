Any Taylor-Joy, l’interview pour "The Northman"

L’univers des Vikings intéresse de plus en plus le monde culturel, dans les livres, les films, les séries, comment expliquez-vous cet intérêt et cette attirance pour cette culture ?

Je crois que les gens sont fascinés par eux parce qu’à l’époque, c’était tellement difficile de rester en vie, c’était un miracle si vous arriviez à survivre un seul jour ! Et leur mythologie est tellement riche, c’est probablement ce qui m’a le plus intéressé dans cette période, je m’intéresse beaucoup à la métaphysique et au spirituel, et que cela fasse partie de leur quotidien comme une chose réelle, m’a vraiment plu dans le tournage du film.

Et quelle est l’originalité du film de Robert Eggers dans sa représentation du monde des Vikings ?

Je pense que c’est la profondeur des recherches qu’il a menées sur le sujet, les gens seraient étonnés de savoir que tout ce qui est montré est vrai. On n’invente rien, on n'invente pas les rituels, on n’invente pas la manière dont ces gens croyaient en ces choses, leurs vêtements, tout cela est réaliste, et de fait, la réalité est plus étrange que si vous l’aviez créée de toutes pièces. Et donc, en voyant le film, les gens pourront se dire "Waow, je n’aurais pas pensé que cela se passait comme ça ! . Et pour moi, chaque plan est comme une "peinture". Il y a cette beauté qui vient à vous, et cette sorte de beauté brute, quasi préhistorique, que Robert Eggers et Jarin Blaschke (directeur photo) ont réussi à capturer.