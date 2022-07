Anwar vous invite à voyager avec son dernier single "Follow me", en live dans Le 8/9

Anwar était l’invité du 8/9 pour présenter son dernier single. L’occasion pour le chanteur de se livrer sur son processus créatif et de nous proposer son dernier single en guitare-voix ainsi qu’une reprise de Killing me Softly.

La dernière fois que l’on a vu Anwar sur le plateau du 8/9, c’était à l’occasion de la sortie de son premier album en 2016. Depuis, de l’eau à couler sous les ponts, après avoir défendu ce premier album sur scène, il a fallu en écrire un nouveau, le retravailler, le covid est passé par-là également. Et voici qu’Anwar est de retour avec un album complet, terminé et mastérisé qui ne devrait pas tarder à sortir.

Ses inspirations pour ce nouvel album sont simples, il s’agit d’histoires universelles, de la vie, de l’amour, des histoires qui nous touchent tous. Dans son premier single, Follow me, il nous invite au voyage. Ses chansons sont toujours très positives et solaires, le soleil et la positivité étant des éléments moteurs pour lui. Sa vie a changé au moment où il a décidé d’être positif, quand il a choisi de se focaliser sur ce qui lui fait du bien.

Pour le clip de Follow me, il a choisi de tourner avec une ancienne caméra des années 70, un film 16 millimètres et du grain. Un choix audacieux au regard de la technologie actuelle mais qui ajoute une personnalité au clip. Contrairement aux idées reçues, ce choix ne coûte pas moins cher. Chaque prise doit être faite une première fois avec une caméra numérique puis avec l’argentique qui a une autonomie de bande de 30 secondes.

En deuxième partie d’émission, Anwar a choisi de vous proposer son interprétation de Killing me Softly, la chanson qui lui a donné envie de faire de la musique.