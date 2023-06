Anvers : un tram fleuri pour promouvoir les plantes en ville

Débuté il y a trois ans, le projet prend de l’ampleur. L'année dernière, plus de 230 façades vertes et environ 170 plantations d'arbres ont été installées. Plus de 100 guirlandes vertes ont également déjà été suspendues dans tout le quartier.

Pourtant, certains voyageurs, émerveillés par la décoration du wagon, estiment qu'il y a encore des progrès à faire. Un voyageur interrogé par la VRT déclare : "Je trouve ça super parce que j'aime les villes vertes. Anvers a encore besoin de beaucoup de verdure."

L’échevin est satisfait de l’impact de l’initiative : "Dans certains quartiers, on voit déjà beaucoup de façades vertes. Ça donne un résultat esthétique et c’est bon pour les abeilles et le climat. "