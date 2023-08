Anvers : stationnement interdit dans le centre historique pour les visiteurs et navetteurs depuis ce 1er août

C’est une vaste zone qui est concernée par ce changement des règles de stationnement. Il s’agit essentiellement du cœur historique d’Anvers. La zone est bordée par une partie des quais de l’Escaut à l’ouest. Elle est délimitée, au nord, par le Brouwersvliet et l’Ankerrui. Au sud, la limite est fixée à la Scheldestraat, la Kronenburgstraat et la Kasteekpleinstraat. À l’Est, ce sont les grandes avenues (Italïelei, Frankrijklei, Britselei, Americalei) qui marquent la séparation entre la nouvelle zone de stationnement et le reste de la ville.