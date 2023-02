Anvers, première ville sur le podium européen de la consommation de cocaïne

Comment expliquer cette normalisation ? Quels sont les facteurs qui expliquent qu’Anvers arrive en tête des villes où l’on consomme le plus de cocaïne depuis une dizaine d’années ? Tino Ruyters ne se risque pas à des conclusions trop rapides ou simplistes. " Ce n’est pas une question évidente. Cela demanderait une étude sociologique très poussée pour le comprendre. "

Mais le lien avec l’énorme quantité de cocaïne qui circule à Anvers ne peut cependant pas être écarté. " Avec le port, il y a une arrivée massive de cocaïne ", évoque Tino Ruyters comme une des nombreuses hypothèses. " Il a toujours été très simple de trouver de la cocaïne à Anvers, c’était déjà comme ça il y a trente ans ", explique Robin Fernandez. " Aujourd’hui c’est encore plus facile avec tout ce qui entre par le port. Et les dealers peuvent faire des promotions. Ils proposent de plus en plus souvent des formules comme quatre grammes plus un gratuit. "

Alors l’offre énorme doperait-elle donc simplement la demande ? " C’est une combinaison d’offre et de demande. Il y a clairement un marché pour la consommation de cocaïne à Anvers. Mais plus on inonde ce marché, plus il grandit. L’offre renforce la demande et inversement. C’est un cercle vicieux. "