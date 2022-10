Anvers : le musée de la mode (MoMu) rouvre ses portes après un "faux départ" en 2021

La première s’intitule "Mirror Mirror – Fashion and the psyche", une collaboration avec le Musée Dr Guislain de Gand sur des thèmes tels que l’expérience personnelle du corps, la dysmorphophobie, les répliques humaines et la symbiose entre art, mode et technologie.

La seconde s’appelle "Exploding Fashion – From 2D to 3D to 3D animation" et offre un aperçu de la fabrication des motifs de la mode du XXe siècle en collaboration avec le Central Saint Martins de l’Université des Arts de Londres.

La deuxième fois, c’est la bonne

Pour l’occasion, le musée organise un week-end de réouverture samedi et dimanche, avec de nombreuses activités gratuites.