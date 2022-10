Anvers – Gilles-Arnaud Bailly : "C’est incroyable, je regardais récemment un match de David Goffin en cachette, à l’école, et là je vais jouer contre lui"

Après sa finale à New York, après son séjour en Allemagne, Gilles-Arnaud Bailly avait repris le chemin de l’école. Il est en dernière année de secondaire, et il suit un enseignement "traditionnel", pas un sport-étude. Mais le tennis est bien sûr très présent, après les cours. Et même pendant, en fait… "Il y a deux semaines, David Goffin, qui est mon idole, a joué contre Carlos Alcaraz, le numéro un mondial, un autre joueur que j’aime beaucoup. Je ne pouvais pas rater cela. J’ai réussi à suivre le match sur mon portable, pendant le cours d’histoire. Et le professeur n’a rien remarqué. J’ai réussi à ne pas montrer ma satisfaction, quand David a gagné. Allez, pour une fois, je pouvais faire ça (rires)…"

Des matches de David Goffin, le jeune homme en a déjà beaucoup regardés. "Je me souviens que quand il était top 10 mondial, c’était incroyable de le voir au Masters. Et je le suivais toujours à la télévision, quand il jouait en Coupe Davis. Je pense que son coup préféré, c’est le revers, comme moi. Il arrive à prendre la balle tellement tôt. J’essaye de faire la même chose, de le copier un peu, et de m’améliorer."

Nul doute qu’il apprendra encore beaucoup, ce mardi soir, à la Lotto Arena d’Anvers. Il y a quelques mois, Gilles-Arnaud Bailly ne s’imaginait pas vivre de tels moments, à dix-sept ans seulement. "Je ne réalise pas encore tout à fait ce qui m’arrive cette saison. L’année dernière a été compliquée, avec le Covid. Et là, avoir joué deux finales en Grand Chelem, et me retrouver dans le tableau à Anvers contre David, c’est incroyable. Mais je sais que je ne suis encore nulle part dans ma carrière, et que j’ai encore un long chemin à parcourir."

Le match entre Gilles-Arnaud Bailly et David Goffin sera à suivre sur Tipik, ce mardi soir, à 19h ou un peu plus tard.