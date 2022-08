Anvers et les grandes villes belges face aux mafias de la drogue

Explosions, coups de feu, meurtres, etc. , Anvers se réveille presque chaque matin en devant faire le constat des incidents de la nuit, le plus souvent liés à différents trafics de drogue et à la lutte entre les associations criminelles qui les organisent.

Le bourgmestre d’Anvers (à moins que ce ne soit le président de la N-VA ?), Bart De Wever en appelle une nouvelle fois au fédéral, reconnaissant son impuissance face à la gravité des faits.

Tensions dans la majorité anversoise

L’échevin socialiste anversois Tom Meeuws (Vooruit) s’en prend, dans une interview au Standaard, à son bourgmestre et l’accuse d’ouvrir un peu vite son "parapluie". Contrairement à la N-VA, il se dit partisan d’une dépénalisation de l’usage des drogues douces.

Mais par ailleurs, Vooruit espère que dans les semaines à venir une modification de la loi relative aux sanctions administratives communales puisse intervenir au niveau fédéral afin que les villes et les communes puissent prendre elles-mêmes des mesures préventives. Selon lui, les écologistes et les partis francophones de la Vivaldi freinent des quatre fers.

Tom Meeuws estime maintenant que les bourgmestres des cinq grandes villes (Anvers, Gand, Charleroi, Liège et Bruxelles) devraient s’asseoir autour de la table et expliquer à leur parti pourquoi la loi est nécessaire. Selon lui, les bourgmestres PS de Liège, Bruxelles ou Charleroi seraient demandeurs.

Concertation

Du côté francophone, on semble généralement ouvert à l’idée de voir les bourgmestres des grandes villes se retrouver autour d’une même table pour discuter de cette problématique particulière et des mesures à y apporter.

Mais souvent, là comme à Anvers, le débat bute sur la question des moyens. Dans toutes les grandes villes, le cadre policier est loin d’être complet, la Justice manque de moyens et les parquets se retrouvent également en profond sous-effectif.

D’où l’interrogation soulevée par certains : est-ce aux administrations communales à lutter prioritairement contre les trafiquants ? Peut-on combattre efficacement des mafias avec des sanctions administratives communales ? etc.

Le débat est vaste et ne se réglera sans doute qu’avec une meilleure collaboration des différents niveaux de pouvoir. Ce qui en Belgique, peut parfois tenir de la gageure.