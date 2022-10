Anvers au XVIe siècle, l’un des grands centres européens de l’édition musicale

Or, Susato n’est pas uniquement un musicien de la ville. Il est également éditeur de musiques et non des moindres. En réalité, en cette période, Anvers est l’un des grands centres européens de l’édition musicale et tient le pavé aux côtés de Paris et Lyon. Entre 1543 et 1555, Susato va publier plus de 22 livres de musique, soit plus de 400 chansons. Des livres qui prennent, soit la forme d’anthologies, soit celle de recueils consacrés à un compositeur précis. Il faut également ajouter à cela des œuvres instrumentales, et notamment ses compositions, considérées comme représentatives du répertoire de la ville d’Anvers.

Plus de 400 chansons, c’est un nombre impressionnant. Mais qui se justifie par un changement fondamental : la chanson ne se cantonne plus à la cour, elle est entrée dans les foyers et s’affirme comme un divertissement. Il est de bon ton de chanter ou de jouer de la musique en famille ou entre amis. Et puis, il ne s’agit pas uniquement de quantité, mais également de qualité, comme le démontrent les compositeurs édités : Josquin Desprez, Thomas Crecquillon ou encore Roland de Lassus.

L’éviction de Susato en 1549 ne semble finalement pas avoir eu une influence négative directe sur le commerçant qu’il était. Mais en 1561, il quitte Anvers pour les Pays-Bas, puis la Suède, laissant à son fils la firme anversoise. Malheureusement, celui-ci, décédé en 1564, n’aura pas eu le temps de marquer l’histoire. En 1566, la fille de Susato sera bannie d’Anvers, suspectée d’accueillir des calvinistes à Alkmaar et d’avoir participé au mouvement iconoclaste. Quant à Tielman ? On perdra sa trace, non sans lui attribuer le rôle de courrier dans la tentative infructueuse d’unir, par le mariage, la Suède à la Lorraine. Comme quoi, la petite histoire n’est jamais très loin de la grande…

Pour aller plus loin :

Forney, Kristine. Chansons Published by Tielman Susato. Vol2. Taylor & Francis, 1994.

Bussels, Stijn. Spectacle, Rhetoric and Power : The Triumphal Entry of Prince Philip of Spain into Antwerp. Brill, 2012.