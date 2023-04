Anvers accueille son plus gros porte-conteneurs, long de 400 mètres

Le plus gros porte-conteneurs à amarrer en Belgique, le MSC Tessa, est arrivé vendredi matin à Anvers, dans le MPET Terminal, selon les données de traçage du site spécialisé Vesselfinder.

Le MPET Terminal, le plus grand terminal d’Europe, est exploité par l’entreprise singapourienne PSA et l’armateur MSC lui-même (Mediterranean Shipping Company). Le flambant neuf MSC Tessa est l’un des plus gros bâtiments de la flotte du groupe italien. Le navire bat pavillon libérien pour des raisons financières. Le bateau peut transporter jusqu’à 24.116 conteneurs EVP (équivalents vingt pieds, une mesure standard pour les conteneurs).

Il mesure 400 mètres de long, l’équivalent d’environ quatre terrains de football qui se suivent. Curieusement, ce record anversois ne tiendra pas longtemps. Prochainement, sont attendus dans le port belge le MSC Loreto (24.346 EVP) et l’OCCL Spain (24.188 EVP). Les géants de la mer ont donc encore le vent en poupe. "Une infrastructure performante et une capacité de conteneurs supplémentaire restent la priorité pour continuer à évoluer au top niveau de l’industrie portuaire mondiale", avait indiqué plus tôt cette semaine la société gestionnaire du port anversois. "La modernisation et l’approfondissement du Europa Terminal (MPET), qui ont débuté, vont permettre d’encore accueillir les méga-navires de nouvelle génération."