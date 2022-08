Anvers : 58 enquêtes ouvertes sur des faits de violence liés à la drogue depuis le début de l’année

La façade d’une habitation a été endommagée par une explosion, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le district anversois de Borgerhout. Il s’agissait du cinquième incident de ce type à Anvers en une semaine. Rien que cette année, la Police Judiciaire Fédérale d’Anvers a ouvert " 58 enquêtes sur des faits de violence (présumée) liée à la drogue ", indique la police fédérale sollicitée par la RTBF.

La police fédérale assure que " l’enquête sur ces actes de violence – malgré les nombreuses autres affaires en cours – est une priorité absolue " et insiste sur le fait que " les enquêteurs, le laboratoire, les analystes opérationnels et de nombreux autres collègues font tout leur possible dans ces affaires, dans les limites des personnes et des ressources disponibles ". Sur ces dossiers, la police fédérale travaille en coopération avec la police locale d’Anvers.