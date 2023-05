Antwerp – Union Saint-Gilloise : retour sur les 5 confrontations précédentes cette saison

Cinq victoires en cinq matches de championnat. L’Antwerp tourne à plein régime et se présente devant son public avec l’envie de poursuivre sa série. L’Union a bien débuté l’aventure sous les ordres de son nouveau coach Karel Geraerts mais va se tirer une balle dans le pied sur la ligne de départ ce jour-là.

Portés par l’enthousiasme, les Anversois s’envolent dès le premier quart d’heure grâce à un but contre son camp de Nieuwkoop (8e) et un goal de Janssen (15e). Siebe Van der Heyden réduit l’écart (22e) mais l’exclusion de Lazare Amani (38e) va complètement enfoncer les Bruxellois. Résultat : deux buts supplémentaires pour l’Antwerp avant la pause (42e, Vines et 45e+3 Janssen) et match plié à la mi-temps. Le but d’Ayensa (71e) et l’exclusion d’El Azzouzi (82e) ne changeront rien à l’issue de la rencontre.