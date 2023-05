Antwerp, Union, Genk : les cas de figure pour devenir champion de Belgique

Il ne reste que deux journées dans les Champions Playoffs et trois clubs peuvent encore être titrés : Genk, l’Union ou l’Antwerp. Quels sont les cas de figure pour décrocher le sacre ? On fait le point.

Avant les matches de ce dimanche, le classement est le suivant :

Antwerp 45 points

Union 45 points

Genk 42 points

Si l’Antwerp et l’Union ont le même nombre de points, il faut toutefois spécifier que suite à la division des points après la phase classique, l’Antwerp a virtuellement un demi-point de plus que l’Union. L’avantage st donc du côté du matricule 1.

L’Antwerp sera champion si :

-Anvers est champion s’il bat Union dimanche. Grâce au fameux un demi-point supplémentaire, le Great Old ne pourrait plus être dépassé par l’USG.

-En cas d’égalité dimanche, Anvers doit faire aussi bien que l’Union lors de la dernière journée la semaine prochaine. S’ils perdent tous les deux et que le RC Genk en remporte six sur six, alors les Limbourgeois sont champions.

-Si l’Antwerp s’incline face à l’Union dimanche, il devra battre le Racing Genk lors de la dernière journée et espérer que l’Union s’incline à domicile face au FC Bruges.

L’Union est championne si…

-L’Union sera sacrée championne si elle gagne àl’Antwerp dimanche et prend au moins un point contre le Club de Bruges lors de la dernière journée.

-En cas de partage ce dimanche face à l’Antwerp, il faudra un meilleur résultat que l’Antwerp la semaine prochaine.

Le RC Genk est champion si…

-Genk sera champion s’il bat le FC Bruges dimanche et que dans le même temps Antwerp et Union partagent. Il faudra ensuite battre l’Antwerp lors de la dernière journée en espérant que l’Union ne peut batte pas le FC Bruges.

-Le titre sera aussi acquis si Genk gagne contre le FC Bruges et que l’Union gagne contre L’Antwerp. Il faudra ensuite gagner contre l’Antwerp lors de la dernière journée en espérant que l’Union perde contre le FC Bruges.