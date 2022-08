Antwerp – Union du week-end prochain reporté à cause de la Conference League

La Pro League a décidé de reporter la rencontre entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise du 20 août pour permettre au Great Old de préparer au mieux son barrage retour de Conference League quelques jours plus tard.

C’était prévisible, c’est désormais officiel. La Pro League a publié un communiqué dans lequel elle explique avoir reporté la rencontre entre l’Antwerp et l’Union.

Le communiqué :

"Suite aux résultats sportifs du Royal Antwerp FC au 3ème tour préliminaire de l’UEFA Europa Conference League, il a été décidé, en concertation avec le détenteur des droits, les clubs et les autorités locales, de reporter le match Royal Antwerp FC – Royale Union St-Gilloise du samedi 20 août 2022. Aujourd’hui, après consultation avec notre détenteur de droits Eleven Sports, les dates des matchs de la 7ième journée de la Jupiler Pro League et de la 4ième journée de la Challenger Pro League sont annoncées, ainsi que les nouvelles dates des matchs reportés de la 5ième journée de la Jupiler Pro League. Les journées 8 à 16 de la Jupiler Pro League, ainsi que les journées 5 à 12 de la Challenger Pro League, seront déterminées le lundi 29 août 2022, dès que nous aurons pris connaissance des résultats de nos clubs au dernier tour préliminaire et du tirage au sort des différentes compétitions de l’UEFA. "

Le même week-end, le match entre Anderlecht et Gand n’aura également pas lieu. La Pro League avait déjà prévenu depuis longtemps que cette rencontre serait également reportée en raison de la présence de La Gantoise en barrages d’Europa League. Au final, les deux clubs sont concernés puisque le Sporting disputera ceux de la Conference League.

L’année dernière, la rencontre entre Anderlecht et Gand (déjà), prévue entre le barrage aller et le retour qui concernait les deux équipes, avait également été reporté pour les mêmes raisons. L’objectif est clair : donner aux clubs le maximum de chances de se qualifier en phase de poules pour le bien du coefficient et de l’ensemble du football belge.