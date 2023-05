Antwerp - Genk : "Les deux penalties sont justement accordés"

Samedi lors de la rencontre entre le Standard et La Gantoise (1-2), l'arbitre Jan Boterberg a fait parler de lui suite à une mauvaise interprétation. Stéphane Breda a cherché à comprendre, "je ne comprends pas ce coup de sifflet intempestif, ce n’est pas une intervention du VAR car ils ont recommencé avec une balle à terre. Je ne suis pas persuadé qu’il y ait penalty sur Renaud Emond et on ne peut pas imaginer au vu de sa chute qu’il y ait une blessure grave. À ce niveau de jeu c’est surréaliste."

Il poursuit, "l’arbitre a commis une erreur et il doit l’assumer. C’est une erreur d’interprétation et pas d’arbitrage."