Antwerp champion : un matricule 1 restructuré au sommet après des années de déroute, la patte de Paul Gheysens

C’est acté, le premier matricule est également premier de Belgique à l’issue des play-offs, après avoir terminé troisième au cours de la saison régulière. Des résultats exceptionnels si l’on remet en perspective la situation de l’Antwerp il y a encore quelques années. En 2004, le club se retrouve bloqué en division 2 pendant treize longues années, avant de retrouver la gloire grâce à une restructuration interne.

Durant sa plongée en D2, l’Antwerp, qui accumule les problèmes financiers et se retrouve même au bord de la faillite, ne pouvait que rêver d’un investisseur. En 2017, le PDG de Ghelamco Paul Gheysens brise le secret et avoue financer le club depuis 2015. Avant de faire tourner la machine à billets pour Anvers, le Flamand était aussi intéressé par le rachat d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise. En tant qu’homme d’affaires expérimenté, Gheysens savait que devenir propriétaire d’un club belge historique allait donner de la visibilité à son entreprise Ghelamco. Mais il ne fait pas les choses à moitié et a investi plus de 110 millions d’euros depuis qu’il est à l’Antwerp. Cette somme a permis la rénovation du stade Bosuil en 2017 et le financement du club à toutes les échelles, de l’achat de joueurs aux frais de fonctionnement.

Le réseau de Gheysens s’est avéré utile pour étoffer l’effectif ainsi que le staff et le retour en Pro League a permis le rapprochement avec Lucien D’Onofrio. L’ancien agent devient directeur sportif et gère les nouvelles arrivées au Great Old, notamment celles de Van Damme, Mbokani ou encore Nainggolan. Mais les relations se dégradent entre D’Onofrio et la direction, l’Italo-Belge quitte l’Antwerp d’un commun accord en 2021 et sera remplacé quelques mois plus tard par un certain Marc Overmars.

C’est bien cette restructuration interne et le passage de Patrick Decuyper à Gheysens qui a relancé l’Antwerp. Cette saison aura été le reflet d’une performance à tous les niveaux. Victoire dans les neuf premiers matchs de Pro League, le titre en Coupe et maintenant en Championnat… A voir si Anvers saura maintenir ce niveau en 2023/2024.