Antwerp champion : 6 ans depuis la montée et 5 coaches pour atteindre le titre

Les Anversois sont champions de Belgique pour la cinquième fois de leur histoire, le dernier titre remontait à 1956/1957. Mark Van Bommel est le coach dont l'Antwerp avait besoin.

Les entraineurs se sont succédés depuis la montée de l'Antwerp en 2017. Le Roumain László Bölöni avait alors pris le relais pour trois saisons avec des bons résultats. D'abord huitième en 2018, sixième (4e après les PO) en 2019 puis quatrième en 2020, Anvers s'est durablement installé dans l'élite belge sous Bölöni. L'homme qui avait gagné le titre avec le Standard en 2010 était reconnu pour sa rigueur dans les vestiaires et sur le terrain. Son niveau d'exigence élevé avait commencé à peser dans les vestiaires et la direction n'a pas prolongé son contrat.

Depuis 2020, aucun entraîneur n'est resté en poste plus d'un an. Le Croate Ivan Leko succède à Bölöni le temps d'une demi-saison, avant d'être séduit par un poste lucratif à Shanghai. L'ancien diable rouge Frank Vercauteren reprend le flambeau et mène alors Mbokani et ses hommes vers un titre de Croky Cup et une quatrième place du championnat. Brian Priske ne saura pas faire mieux avec Anvers durant la saison 2021/2022. Le danois et ses hommes atteignent les Champions play-offs où ils terminent à la quatrième place.

Après être passé par Eindhoven et Wolfsburg, le jeune entraîneur Mark Van Bommel rejoint le Great Old à l'intersaison en 2022 pour un contrat de deux ans. Le bilan est plus que positif, l'Antwerp a gagné XXX rencontres sur un total de XXX matches TTC et s'est imposé dans le bras de fer des play-offs contre l'Union Saint-Gilloise. Si la prochaine saison débute de la même manière, la direction souhaitera sûrement prolonger son contrat avant que les convoitises d'autres clubs ne parviennent au Néerlandais.