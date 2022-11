Antwerp - Anderlecht : "Jan Vertonghen aurait-il joué si la Coupe du monde ne débutait pas dans deux semaines ?"

On ne va pas se mentir, un flou règne autour de notre équipe nationale. Certains de nos cadres, et non des moindres, sont à l'infirmerie. Et notre journaliste Pascal Scimè n'est pas confiant : "J'espère me tromper mais je ne voudrais pas que l'on soit l'équivalent de la France en 2010. Au-delà de l'épisode de la grève de Ksnysna, on avait un sélectionneur (NDLR : Raymond Domenech) qui avait fait confiance à ses cadres qui l'avaient emmené en finale en 2006. Mais ils avaient quatre ans de plus. Ils n'avaient plus vraiment faim non plus et surtout, ils étaient en grande difficulté. On est un peu dans le même cas de figure. J'espère me tromper mais il y a énormément de similitudes."