Antwerp - Anderlecht et la blessure de Vertonghen au programme de Complètement Foot (Live vidéo 20H20)

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont feront un gros tour d'horizon de ce nouveau week-end bien chargé en Pro League, notamment le choc entre l'Antwerp et le Sporting d'Anderlecht. Ils reviendront également sur la défaite du Standard sur la pelouse d'Eupen, et le succès de la Gantoise dans la "Bataille des Flandres" face au Club de Bruges.

Une large page de notre émission sera aussi consacrée aux Diables Rouges et ce, à deux semaines de la Coupe du monde au Qatar. Faut-il craindre pour notre défense suite à la blessure de Jan Vertonghen ?