Antony écarté par Manchester United après des allégations de violence conjugales

Antony, l’ailier de Manchester United, a été écarté provisoirement en raison des allégations de violence dont il fait l’objet. "Manchester United reconnaît les allégations faites à l’encontre d’Antony" a déclaré le club dans un communiqué sur son site internet.

En début de semaine, le joueur de 23 ans a été exclu de la sélection brésilienne à la suite d’accusations de violence conjugales à l’encontre de son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, accusations qui font l’objet d’une enquête de police.

United s’est mis d’accord avec le joueur pour qu’il se tienne à l’écart du club afin de se concentrer sur sa défense. Antony n’a pas été arrêté ni inculpé et affirme qu’il coopérera avec la police afin de prouver son innocence. "J’ai convenu avec Manchester United une période d’absence pour répondre aux allégations faites à mon encontre", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Antony conservera son salaire intégral et espère revenir au club dès que possible. "Il s’agit d’une décision mutuelle afin d’éviter de distraire mes coéquipiers et d’éviter toute controverse inutile. Je tiens à réaffirmer mon innocence des faits qui me sont reprochés et que je coopérerai avec la police pour faire prévaloir la vérité. J’ai hâte de reprendre le jeu dès que possible".

Après Mason Greenwood, dont les Mancuniens ont décidé de se séparer, Antony est le deuxième Red Devils mis en arrêt pour des allégations en justice en ce début de saison.