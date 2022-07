Antony Blinken a prévenu Sergeï Lavrov que le monde ne reconnaîtrait "jamais" l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie

Le responsable américain a aussi dit que la Russie préparait des "référendums truqués" pour tenter de "démontrer faussement" que les personnes vivant dans ces territoires ukrainiens "cherchent à faire partie de la Russie".

Antony Blinken a également exhorté son homologue russe à faire en sorte que Moscou honore son engagement dans le cadre de l’accord, négocié avec l’aide de la Turquie, sur les céréales ukrainiennes bloquées dans des ports d’Ukraine.

Sergueï Lavrov, lui, a dénoncé la poursuite de livraisons "d’armes américaines et par l’Otan aux forces armées ukrainiennes et aux bataillons nationalistes, qui sont utilisées largement contre la population civile, en prolongeant l’agonie du régime de Kiev, en faisant durer le conflit et en multipliant les victimes", selon la diplomatie russe.